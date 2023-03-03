Первые весенние выходные: Куда пойти в Одессе 4-5 марта

В выходные 4-5 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

4 марта в Одессе пройдёт фотовыставка в поддержку военнопленных защитников Мариуполя. Выставка в поддержку Героев начнётся в 12:00 в Городском саду.

4 марта в помещении Дома клоунов — «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски». Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 18 часам.

4 марта на сцене Одесского Театра юного зрителя спектакль «Маленький принц». История о Маленьком принце, его путешествиях по планетам, поисках любви, дружбы, поиском своего мира, своей планеты, СЕБЯ могла и может случиться в любом классе, с любым мальчиком или девочкой, с любым подростком. В каждом классе молодой человек может познакомиться со своей Розой, найти своего Лиса, узнать о существовании планет Короля, Честолюбца, Пьяницы, географа и Фонарщика — и встретить их там же, в своём же классе! Спектакль по мотивам одноименной сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Начало в 17 часов. Адрес: ул.Греческая, 48-а. Билеты стоимостью от 200 гривен.

4 марта в Одесском областном академическом драматическом театре спектакль «8 любящих женщин». Женщина – это всегда тайна. И это уже любопытно! А когда их восемь и все они любящие? И все француженки? При том, как известно, у каждой любящей женщины есть свой скелет в шкафу. Обязательно приходите к 18 часам и увидите, что произошло в одном достойном пригородном доме недалеко от Парижа. Стоимость билетов от 100 гривен. Продолжительность спектакля — 2 часа.

5 марта в Одесском театре оперы и балета — Carmina Burana — сценическое произведение, с постоянной сменой ярких контрастных картин, с поющим и танцующим хором. Хор «Жемчужины Одессы» выступает в образе повествователя. Детские голоса изящно ведут линию ангельской чистоты. Грация и пластика артистов балета подчёркнуты красивыми костюмами. Всё это вместе со световыми эффектами восхищает и удивляет, приковывая внимание публики и заставляя задуматься о вечном и важном. Продолжительность балета – 1 час. Цена билетов от 270 грн. Приходите к 16:00.

5 марта культовый представитель украинского художественного андеграунда Лесь Подервянский выступит с концертом в Одесской областной филармонии. Острое, актуальное и всегда точное авторское слово, уникальный стиль и просто безграничный творческий потенциал известного украинца – именно то, что в это непростое время нужно каждому. Будем заряжаться на победу и оптимизм вместе с гениальным автором! Билеты стоимостью от 190 гривен. Будет немало поводов для искреннего громкого смеха, а также глубоких философских размышлений. Вам понравится, приходите к 18 часам. Адрес: ул.Бунина, 15.

До 5 марта в Одесском музее западного и восточного искусств выставка 5 одесских художников «Февральский стиль». Свои рефлексии на российское вторжение в Украину представили Денис Недолуженко, Ярослав Войцеховский, Анна Мороховская, Владимир Уманенко и Анастасия Недолуженко. На выставке представлены картины и инсталляции максимально откровенные и искренние по манере и содержанию, ведь само время не позволяет лгать и прятаться за пафосными обобщёнными фразами и сюжетами. Стоимость билетов 100 гривен (выставка+экскурсия). Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома (внутренне перемещённым лицам), вход бесплатный. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю». Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн. Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

До 10 марта в Одесском национальном художественном музее две выставки. Одна из них — экспозиция «Грунтовые воды» — состоит из серии графических работ Николая Лукина, давших название выставке, и инсталляции «Лестница». В своих работах художник исследует свои предчувствия и реалии продолжающейся войны. Вторая выставка из цикла «Языки войны» называется «Где твоё жало?!» художника Даниила Молчана. Оба выставочных проекта посвящены годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Вход 100 грн.

До 14 марта в Летнем театре Городского сада в галерее ArtOdessa выставка фотографий Бориса Бухмана «Дорогами к Победе». Представлено более полусотни работ, выбранных из тысяч кадров. Некоторые из них стали известными и узнаваемыми, несколько появились на обложках европейских журналов, но все они стали артефактами страшной и жестокой войны. Выставка проходит под патронатом Одесского городского совета. Вход свободный. Приходите к 15.00.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников/Думская, Культурометр

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