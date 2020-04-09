На пляже «Золотой берег» в Одессе остановлено незаконное строительство

На одесском пляже «Золотой берег» остановлено незаконное строительство.

Как сообщает официальный сайт города, 8 апреля на пляже «Золотой берег» на 16-ой ст. Б.Фонтана арендатором пляжа проводились незаконные работы по установке (вдавливанию) металлических колонн непосредственно в пляжной зоне.

«Ориентировочная площадь проведения работ — 120 кв.м, количество опор — 55 шт. Согласования и разрешения на проведение данных работ исполнительными органами Одесского горсовета не выдавались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силами управления ГАСК Одесского горсовета, департамента коммунальной собственности и департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета, а также управления Национальной полиции незаконные работы на пляже были остановлены.

Управлением ГАСК направлено письмо в органы Национальной полиции Украины по поводу незаконных действий арендатора.

В свою очередь, должностными лицами Национальной полиции вручён административный протокол директору ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-1», который является арендатором пляжа, за совершённое нарушение.

Соответствующий протокол составлен и вручён арендатору также должностными лицами Одесского горсовета.

Сейчас пляж освобождён от этой застройки, металлические колонны демонтированы.

Департаментом коммунальной собственности Одесского горсовета проводится анализ соблюдения арендатором условий договора и его законности. При выявлении нарушений, которые могли бы повлечь за собой разрыв договора аренды, департамент коммунальной собственности будет принимать меры согласно действующему законодательству.

Комментарий и.о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александра Авдеева:

Как сообщала Одесса News, днями неравнодушные одесситы пытались безуспешно остановить строительство жилкомплекса с названием «La Mer» на склоне 13-ого Фонтана, которое, несмотря на запрет суда и карантин, ведёт ударными темпами фирма «Интеграл» (дочернее предприятие компании «Интеграл-Буд»).

Видео: «Одесса»