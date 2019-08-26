Ломаченко прилетел в Лондон на бой с Кэмпбеллом

Украинский боксер из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко уже прилетел в Лондон на бой за три чемпионских пояса.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе дал первое интервью после прибытия в Лондон. По его словам, он готов к поединку на 100%, пишет Укринформ со ссылкой на Sky Sports News.

«Мне понравился тренировочный лагерь. Я готов на 100% и усердно тренировался. Мне это нравится. Я люблю бокс и я люблю тяжёлую подготовку. На этот раз подготовка далась не очень сложно. Не знаю почему, но это было легче, чем перед моим последним боем с Кроллой.

Я не могу дождаться боя и я очень взволнован. Я хочу почувствовать момент и получить эмоции от поклонников. «Золото» олимпийских игр в Лондоне? Это была моя вторая Олимпиада, моя вторая золотая медаль. У меня было время увидеть Лондон, и мне очень понравилось. У меня остались хорошие воспоминания от увиденного. В Лондоне особые люди, они уважают боксёров и бокс. Они понимают боксёрские стили», — рассказал Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа Лондоне на арене О2. Это будет бой за пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO, а также за вакантный пояс WBC в лёгком весе.