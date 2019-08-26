Создай кухню своей мечты с морозильной камерой Delfa

Создай кухню своей мечты вместе выгодно. Морозильная камера Dejfa — твой надёжный помощник на современной кухне.
Нет ничего лучше, чем полакомиться зимой свежими овощами и фруктами. Чтобы запастись большим количеством продуктов, понадобится морозильная камера Delfa. Конечно, сделать это можно с помощью встроенного в холодильник морозильного отсека, однако его небольшие габариты не позволяют загрузить большой объём провизии. Поэтому если вы не стеснены размерами жилья и, в частности, кухни, рекомендуем приобрести функциональную и надёжную отдельно стоящую морозилку.
Морозильные камеры Delfa в Украине можно купить по низкой цене от 3393 грн. прямо сейчас в интернет-магазине DENIKA.UA. Здесь вам их предложат нескольких модификаций:
- морозильная камера Delfa DF-85 стоимостью 3 393 гривни. Тип — морозильная камера; Класс энергопотребления — A+; Общий объем — 80 л; Время сохранения холода — 12 ч; Бренд — Delfa;
- морозильный ларь Delfa DCF-200. Цена 4 999 гривен. Общий объём — 203 л; Минимальная температура — до -24°C; Класс энергопотребления — A+; Бренд — Delfa;
- морозильная камера Delfa DF-120. Цена 4 999 гривен. Общий объём — 138 л; Класс энергопотребления — A+; Кол-во отделений — 5; Бренд — Delfa;
- морозильный ларь Delfa DCF-300. Стоимость 5 715.-5 495 гривен. Общий объем — 295 л; Минимальная температура — до -24°C; Класс энергопотребления — A+; Бренд — Delfa;
- морозильная камера Delfa DКF-144FN. Цена 5299 гривен. Минимальная температура — до -24°C; Общий объём — 157 л; Кол-во отделений — 5; Время сохранения холода — 16 ч; Класс энергопотребления — A+; Бренд — Delfa;
- морозильный ларь Delfa DCFG-250. Цена 5 633 гривни. Общий объём — 249 л; Минимальная температура — до -24°C; Класс энергопотребления — A+; Бренд — Delfa;
- морозильный ларь Delfa DCFM-300. Цена 6 609 гривен. Общий объём — 300 л; Минимальная температура — до -24°C; Класс энергопотребления — A+; Бренд — Delfa;
- Морозильный ларь DELFA DCFG-420. Цена 7 999 гривен выполнен в лаконичном белом цвете. Корпус оборудован глухой крышкой, надёжная система открывания которой обеспечивает быстрый и свободный доступ к содержимому оборудования. Кроме того, такая конструкция не позволяет пропускать солнечные лучи внутрь камеры. Благодаря этому морозильный ларь DELFA сохраняет постоянную низкую температуру даже в особо жаркие дни.
- Морозильный камера DELFA DRF-170N. Стоимость 8 599 гривен. Общий объём — 227 л; Кол-во отделений — 7; Минимальная температура — до -24°C; Время сохранения холода — 15 ч; Класс энергопотребления — A+; Бренд — Delfa;
- Морозильный камера DELFA DRF-185N. Цена 9 899 гривен.
Общий объём — 227 л; Класс энергопотребления — A+; Кол-во отделений — 7; Минимальная температура — до -24°C; Бренд — Delfa.
Чтобы не тратить время на подбор оборудования, обратитесь к нашим консультантам: мы предложим несколько вариантов морозилок, учитывая ваши пожелания к функциональности и бюджет на покупку.
Чтобы покупка была максимально полезной, на этапе выбора товара нужно определиться с ключевыми параметрами оборудования.
- Тип установки. Пользователь может купить морозильную камеру Delfa в вертикальном или горизонтальном исполнении. Вертикальные модели часто называют морозильными шкафами, так как конструктивно они действительно напоминают корпусную мебель. Большое количество выдвижных ящиков позволяет замораживать самые разные виды продуктов – мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, полуфабрикаты и т.д. Шкафы чаще выбирают владельцы квартир и небольших домов. Горизонтальная морозилка (ларь) используется как в быту, так и для промышленных целей. Для организации полезного пространства в ней предусмотрены подвесные корзины или разделительные пластины. Ларь занимает больше места по сравнению со шкафом, но его можно размещать под навесными шкафами или полками.
- Класс морозильной камеры Делфа – важный для среднестатистического покупателя параметр, который определяет уровень энергопотребления техникой. Большинство моделей Делфа отмечены классом А+, это оптимальный в плане стоимости и энергоэффективности вариант.
- Решив купить морозильную камеру Делфа, учитывайте также тип разморозки. Представленные в каталоге модели размораживаются вручную. Чтобы уменьшить намерзание льда, лучше загружать продукты сухими. В моделях с системой No Frost циркулирует поток воздуха, который равномерно охлаждает заготовки, предотвращая образование инея. Интегрированный испаритель удаляет лишнюю влагу. Однако и во втором случае без разморозки не обойтись. Производитель рекомендует мыть и проветривать камеры хотя бы раз в год.
- Морозилки Delfa, которые можно купить у нас, управляются механическим способом. Для этого на панели имеется специальный поворотник, с помощью которого можно выбрать уровни заморозки.
- Общий объём морозильной камеры Делфа может варьироваться. Установки вместительностью менее 100 л подойдут для небольшой семьи. Морозилки объёмом 200 литров и более – отличная ёмкость для заморозки и хранения большого количества продуктов.
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