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По каким адресам в Одессе работают бюветы 12 декабря

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По состоянию на 8:00 12 декабря в Одессе работают 6 бюветов из 16.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Работают бюветы по таким адресам:

  • сквер Мечникова
  • сквер Михайловский
  • ул. Крымская
  • ул. Просвещения, 1Д
  • пр. Глушко, 1
  • ул. И. Рабина

Не работают 10 бюветов:

  • пр. Гагарина, 33
  • ул. Дальницкая, 25
  • ул. М. Говорова
  • 6-я ст. Б. Фонтана
  • ул. Гераниевая
  • пр. Небесной сотни, 14
  • ул. Инглези
  • сквер Старобазарный
  • ул. Космонавтов
  • сквер Прохоровский.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к одесситам по поводу текущей ситуации с водо- и электроснабжением в городе.

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