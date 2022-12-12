По каким адресам в Одессе работают бюветы 12 декабря

По состоянию на 8:00 12 декабря в Одессе работают 6 бюветов из 16.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Работают бюветы по таким адресам:

сквер Мечникова

сквер Михайловский

ул. Крымская

ул. Просвещения, 1Д

пр. Глушко, 1

ул. И. Рабина

Не работают 10 бюветов:

пр. Гагарина, 33

ул. Дальницкая, 25

ул. М. Говорова

6-я ст. Б. Фонтана

ул. Гераниевая

пр. Небесной сотни, 14

ул. Инглези

сквер Старобазарный

ул. Космонавтов

сквер Прохоровский.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к одесситам по поводу текущей ситуации с водо- и электроснабжением в городе.

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