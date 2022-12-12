По каким адресам в Одессе работают бюветы 12 декабря

По состоянию на 8:00 12 декабря в Одессе работают 6 бюветов из 16.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Работают бюветы по таким адресам:
- сквер Мечникова
- сквер Михайловский
- ул. Крымская
- ул. Просвещения, 1Д
- пр. Глушко, 1
- ул. И. Рабина
Не работают 10 бюветов:
- пр. Гагарина, 33
- ул. Дальницкая, 25
- ул. М. Говорова
- 6-я ст. Б. Фонтана
- ул. Гераниевая
- пр. Небесной сотни, 14
- ул. Инглези
- сквер Старобазарный
- ул. Космонавтов
- сквер Прохоровский.
Как сообщала Одесса News, 11 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к одесситам по поводу текущей ситуации с водо- и электроснабжением в городе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.