В ночь на 22 марта враг провёл самую масштабную в этом году атаку на энергетику

Ночью 22 марта враг нанёс ракетные удары по Украине.

Это самая масштабная атака на энергетику Украины в последнее время, – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Обесточена одна из линий электропередач, питающая Запорожскую АЭС. Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено.

«Запорожская АЭС снова на грани блекаута – во время массированной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская». Она объединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединённой энергосистемой Украины», — сообщил Энергоатом.

«В настоящее время ЗАЭС связана с украинской энергосистемой по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», которая только на прошлой неделе была отремонтирована силами украинских энергетиков после очередного российского обстрела», — проинформировал Иван Фёдоров, руководитель Запорожской облвоенадминистрации.

Врагом были применены:

крылатые ракеты Х-101/555, запущенные не менее 13 бортами Ту-95 из района Каспийского моря;

аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал»;

баллистические ракеты ОТРК «Искандер-М»/»KN-23»;

сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования Х-22;

управляемые зенитные ракеты ЗРК «С-300″/»С-400»;

ударные БпЛА типа «Шахид»;

вероятно управляемые авиационные ракеты разных типов.

Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2300 км, прежде чем достигли Львовской области.

Ракеты Х-22 запускались бортами Ту-22м3 с территории Ростовской области России.

Ракеты Х-47м2 «Кинжал» запускалось бортами МиГ-31К с территории Тамбовской области России.

Баллистические ракеты разных типов запускались с временно оккупированных территорий АР Крым и Донбасса, Белгородской области России.

Под атакой находились Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Черкассы, отдельные населённые пункты Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой областей.

Часть ракет уничтожена силами ПВО.

По информации в Facebook ВМС ВСУ, «в ночь с 21 на 22 марта в Одесской области во время воздушной атаки оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

Информация уточняется.

Одесса News информировала, что российский ракетный удар по Одессе 15 марта унёс жизни 21 человека.

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