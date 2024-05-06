В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Приходцев, светлая ему память

9 июня 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Сторожево Донецкой области погиб командир огневой поддержки отделения гранатомётного взвода роты огневой поддержки матрос Иван Приходцев из Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщала в Facebook Сафьяновская сельская территориальная громада.

Герою было всего 26 лет. Он родился 10 апреля 1997 года в Измаиле. Здесь окончил школу № 11. Подписал контракт, вступив в ряды пограничной службы. После окончания контракта работал в родном городе. С начала полномасштабного вторжения Иван добровольцем ушёл на фронт. Служил с позывным «Хитрый» в 88-м отдельном батальоне морской пехоты 35-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Остроградского.

Ивана долго считали без вести пропавшим, однако ДНК-экспертиза показала, что парень погиб ещё 9 июня 2023 года. У защитника осталась мать, брат и сестра.

Его похоронили в селе Камышёвка Сафьяновской громады.

«Склоняем головы в скорби и чтим защитника Украины, чья преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности. В сердцах украинцев он навечно останется Героем, который до последнего вздоха отстаивал территориальную целостность и независимость нашего государства», – сказано в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в январе 2024 года при выполнении боевого задания в зоне проведения боевых действий уроженца села Жёлтый Яр Дивизийской территориальной громады военнослужащего Владимира Колесника.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Cафьяновская сельтергромада/Facebook

Видео: Юг.Today

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