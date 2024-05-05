В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Колесник, светлая память

При выполнении боевого задания в зоне проведения боевых действий погиб уроженец села Жёлтый Яр Дивизийской территориальной громады военнослужащий Владимир Колесник.

Об этом сообщала в Facebook Дивизийская сельская территориальная громада.

Прощание с воином прошло 12 января 2024 года. Владимира с воинскими почестями похоронили на местном кладбище.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 4 января 2024 года вблизи населённого пункта Калиновка в Николаевской области уроженца Любошёвской громады в Одесской области Михаила Мирчука.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Дивизийская сельтергромада/Facebook

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