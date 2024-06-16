В бою за Украину погиб житель Одесской области Тимофей Перчуляк, светлая память

Защищая Родину, 1 июня погиб 26-летний житель села Выпасное (Турлаки) Мологовской территориальной общины Тимофей Перчуляк.
Об этом сообщили в Мологовской территориальной громаде.
Свой последний бой Тимофей принял на Харьковщине.
Одесса News сообщала о том, что 14 июня 2024 года Измаильская громада попрощалась с командиром отделения взвода спецназначения сержантом Максимом Сидоренко, погибшем на фронте.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Молога ОТГ/Facebook
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