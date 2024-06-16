В бою за Украину погиб житель Одесской области Тимофей Перчуляк, светлая память

Защищая Родину, 1 июня погиб 26-летний житель села Выпасное (Турлаки) Мологовской территориальной общины Тимофей Перчуляк.

Об этом сообщили в Мологовской территориальной громаде.

Свой последний бой Тимофей принял на Харьковщине.

Одесса News сообщала о том, что 14 июня 2024 года Измаильская громада попрощалась с командиром отделения взвода спецназначения сержантом Максимом Сидоренко, погибшем на фронте.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Молога ОТГ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy