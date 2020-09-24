24 сентября отмечается Всемирный день моря

Всемирный день моря, который отмечается ежегодно в последний четверг сентября, учреждён решением Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) в 1978 году.

IMO — специализированный орган ООН, который занимается безопасностью судоходства и предупреждением загрязнения судами вод мирового океана. Организация создана в 1948 году путём принятия Конвенции о Межправительственной морской организации (Женева, 06.03.1948). Нынешнее название Организация получила после принятия поправок к Конвенции в 1977 году. На сегодня членами IMO является 174 государства, в том числе и Украина (с 1993).

Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание мирового сообщества к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.

Кроме охраны биоразнообразия акваторий и других острых проблем, День моря указывает ещё на безопасность морских перевозок, борьбу с браконьерством, необходимость защиты водного простора от нефтяного загрязнения и пр.

Как отмечают в ООН, во время пандемии COVID-19 моряки торгового флота, которых в мире насчитывается около двух миллионов, продолжают самоотверженно выполнять свой профессиональный долг. Сейчас более 80% товаров в мире перевозятся по морю, включая жизненно важные медицинские товары и продовольствие, которые так необходимы для борьбы с пандемией.

Фотокор Одесса News сегодня побывал на побережье Одессы, чтобы ещё раз вдохнуть глоток родного Чёрного моря.

Фото: Одесса News/Александр Александров