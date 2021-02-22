В Одессе работала аптека без лицензии

В Киевском районе Одессы полицейские разоблачили незаконную торговлю лекарственными средствами в одной из аптек.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, установлено, что работники учреждения здравоохранения осуществляли розничную торговлю медпрепаратами без соответствующей на это лицензии.

По результатам проверки, которую проводили сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области, за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности на работницу аптеки был составлен протокол.

Отмечается, что за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией продукции и денег, полученных в результате совершения этого правонарушения.

Из аптеки изъяты лекарственные средства на общую сумму свыше пятидесяти тысяч гривен.



Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года одесской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении трём членам организованной группы в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Отдел коммуникации полиции Одесской области

Видео: Нацполиция

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