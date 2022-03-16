В ночь на 16 марта с вражеских кораблей обстреляно село Тузлы Одесской области

В ночь на 16 марта побережье Одесской области близ села Тузлы подверглось артиллерийскому и ракетному обстрелу российских кораблей.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Прощупывали. Попыток высадить десант не было», — заявил он.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее российская авиация нанесла ракетный удар по пгт Великодолинское Одесского района, а также подвергла удару с моря Тузлы.

Как сообщала Одесса News, в Генеральном штабе ВСУ подтверждают информацию о движении российских кораблей в сторону Одессы.

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