Потери России в живой силе составили около 43 тысяч военнослужащих

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 43 тыс. военных.

Об этом 11 августа в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.

Другие потери РФ составили:

танков – 1846 (+14);



боевых бронированных машин – 4100 (+14);



артиллерийских систем – 974 (+3);



РСЗО – 261;



средств ПВО – 134 (+1);



самолётов – 232;



вертолётов – 193;



БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);



крылатых ракет – 185;



кораблей/катеров – 15;



автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13);



специальной техники – 90 (+1).



«Наибольшие потери противник понёс на донецком направлении. Данные уточняются», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за боевой день 10 августа враг потерял на юге Украины 41 своего солдата, 3 гаубицы «Мста-Б», 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

Инфографика Генштаба ВСУ

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