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Потери России в живой силе составили около 43 тысяч военнослужащих

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Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 43 тыс. военных.

Об этом 11 августа в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.

Другие потери РФ составили:

  • танков – 1846 (+14);
  • боевых бронированных машин – 4100 (+14);
  • артиллерийских систем – 974 (+3);
  • РСЗО – 261;
  • средств ПВО – 134 (+1);
  • самолётов – 232;
  • вертолётов – 193;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
  • крылатых ракет – 185;
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13);
  • специальной техники – 90 (+1).

«Наибольшие потери противник понёс на донецком направлении. Данные уточняются», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за боевой день 10 августа враг потерял на юге Украины 41 своего солдата, 3 гаубицы «Мста-Б», 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

Инфографика Генштаба ВСУ

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