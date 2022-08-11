Потери России в живой силе составили около 43 тысяч военнослужащих

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 43 тыс. военных.
Об этом 11 августа в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.
Другие потери РФ составили:
- танков – 1846 (+14);
- боевых бронированных машин – 4100 (+14);
- артиллерийских систем – 974 (+3);
- РСЗО – 261;
- средств ПВО – 134 (+1);
- самолётов – 232;
- вертолётов – 193;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
- крылатых ракет – 185;
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13);
- специальной техники – 90 (+1).
«Наибольшие потери противник понёс на донецком направлении. Данные уточняются», – говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, за боевой день 10 августа враг потерял на юге Украины 41 своего солдата, 3 гаубицы «Мста-Б», 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
Инфографика Генштаба ВСУ
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