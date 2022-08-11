Одесский таможенник ждёт приговора суда за взяточничество

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора одного из управлений Одесской таможни по факту вымогательства и получения 2600 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что таможенник требовал от гражданина ежемесячную плату за непривлечение к административной ответственности за якобы совершённые им правонарушения при пересылке и получении сигарет в почтовых отделениях г. Одессы.

Правоохранители задержали сотрудника таможни «на горячем» при получении очередной части взятки.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года два чиновника Одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» задержаны на получении 200 тысяч гривен взятки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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