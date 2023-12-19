В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Стратулат, светлая память

30 сентября во время выполнения служебного задания вблизи населённого пункта Новосёловского Сватовского района Луганщины погиб 27-летний солдат Василий Стратулат из Болградского района Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook Болградская районная государственная администрация.

Погибший боец был механиком-водителем миномётного взвода роты огневой поддержки парашютно-десантного батальона.

Василия провели в последний путь 5 октября в Тарутино.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 30 сентября 2023 года 31-летнего жителя села Делень Арцизской общины в Одесской области Николая Панайотова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy