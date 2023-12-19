Папа Римский разрешил благословлять однополые пары

Ватикан обнародовал декларацию Fiducia supplicans, одобренную папой Франциском, которая делает возможным благословлять однополые пары, но без какой-либо ритуализации или создания впечатления брака.

Об этом сообщило издание Vatican News 18 декабря, пишет издание ГОРДОН.

В постановлении говорится, что благословение таких пар не является одобрением однополых браков, но когда два человека просят благословения, даже если их семейная ситуация «необычная», рукоположенный служитель может дать согласие.

В документе исследуют тему благословений, различая ритуальные, литургические и спонтанные. Во второй категории сейчас рассматривается возможность принятия тех, кто не живёт по нормам христианского нравственного учения, но «смиренно просит благословения».

Декларация утверждает как недопустимыми «обряды и молитвы, которые могут создать путаницу между тем, что представляет собой брак», и тем, «что ему противоречит». В документе подчёркивается, что согласно католической доктрине, законными считаются только сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в контексте брака.

При этом бывают случаи, когда люди спонтанно просят благословения, будь то во время паломничества, у святынь или даже на улице, когда они встречают священника, и эти благословения «предназначены для всех, никто не может быть исключён из них», — говорится в декларации.

Также уточняется, что во избежание «любой формы путаницы или скандала», когда однополые пары просят благословения, оно никогда не должно проводиться одновременно с церемониями гражданского союза.

В 2020 году газета Corriere della Sera сообщила, что папа римский Франциск в документальном фильме «Франциск» выступил в поддержку однополых браков. «Геи имеют право быть семьёй. Они – дети Божьи и имеют право на семью», – сказал понтифик. Позже в Ватикане назвали это заявление Франциска вырванным из контекста.

Франциск ранее неоднократно заявлял, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации, но отмечал, что его беспокоит гомосексуальность среди священников.

В октябре Франциск заявил, что католическая церковь будет однозначно осуждать однополые браки, однако Ватикан «не должен терять пастырского милосердия».

Одесса News информировала, что эстонский парламент в июне 2023 года принял решение о разрешении на заключение однополых браков и поправки к закону о зарегистрированном партнёрстве.

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