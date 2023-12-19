В ГУР сообщили о состоянии здоровья жены главного разведчика Украины после отравления

Состояние супруги главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианны Будановой и отравленных сотрудников ГУР Минобороны приемлемое, но они продолжают лечение.

Об этом 18 декабря в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, видеозапись опубликована на YouTube-канале «Факты ICTV».

«Самочувствие – приемлемое, скажем. Курс лечения продолжается. Госпитализация закончилась. Это длительный курс лечения. Постоянно под наблюдением врачей. Украинские врачи вовремя заметили и предотвратили возможные плохие последствия», – рассказал Юсов.

Что касается расследования, продолжил он, то это «также небыстрый процесс».

«Как только появятся результаты, о которых можно будет сообщить обществу, это будет сделано», – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что после отравления в ГУР были приняты дополнительные меры безопасности.

«Все необходимые действия и выводы сделаны», – резюмировал представитель Главного управления разведки Минобороны.

Одесса News информировала, что 28 ноября 2023 года Марианну Буданову госпитализировали с отравлением веществами, обнаруженными в её организме, которые «никак не используются в быту и военном деле». Начато расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины. Симптомы отравления нашли и у нескольких сотрудников ГУР.

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