В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Гордуз, светлая ему память

Зеленогорская громада Подольского района Одесской области получила трагическое известие – на российско-украинской войне погиб воин во время выполнения боевого задания из села Гвоздавка Вторая-Сергей Анатольевич Гордуз.

Об этом сообщает в Facebook Подольская райгосадминистрация.

Сергею было всего 28…

На войну Сергей Гордуз пошёл с первых дней, добровольно, чтобы оградить родную землю от оккупантов.

«Он навсегда останется в нашей памяти 28-летним… Мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины…», — говорится в некрологе.

Как сообщала Одесса News, защитник из села Виноградовка Тарутинской громады Одесской области Попаз Игорь Иванович погиб на российско-украинской войне.

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Фото: Подольская райгосадминистрация Одесской области/Facebook

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