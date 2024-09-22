Песня воскресенья на Одесса News: Артём Пивоваров, «Очі»

Украинский певец Артём Пивоваров разместил в YouTube клип на песню «Очі» по мотивам стихотворения украинского поэта Григория Чупринки, которую спел с украинскими певицами Викторией Деркач и Priana.

Песня является первой композицией в рамках нового продюсерского спецпроекта артиста «Новые имена», целью которого является содействие развитию музыкальной культуры через поддержку талантливых начинающих артистов.

«В этом проекте Пивоваров дает возможность новым именам раскрыться и заявить о себе широкой общественности», – отметила команда артиста.

«Я верю в то, что мы все сейчас можем повлиять на становление и развитие украинской музыки и культуры. В этом проекте мы будем представлять миру молодых исполнителей, открывать новые имена, которые покажут, что наша культура и музыкальная индустрия переживают лучшие времена», – заявил Пивоваров.

Участие в коллаборации, кроме Priana и Деркач, принял хор из более чем 100 человек.

«Для меня ценно иметь возможность работать с таким крутым музыкантом, как Артём, ведь это вдохновляющий своим примером человек! Вдохновляет развиваться, экспериментировать, создавать классную музыку и давать новое дыхание уже хорошо знакомым произведениям», – сказала Priana.

«Я невероятно счастлива прикоснуться к созданию такого прекрасного проекта, который позволяет проявляться новым творческим именам. Благодарю Артёма за постоянную поддержку на всех этапах подготовки и возможность сотрудничества, это неоценимый вызов и опыт для меня, который придал ещё больше уверенности и воодушевления для новых творческих свершений», – добавила Деркач.

Ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Глянь їй в очі її

Глянь!

Живі надії

Там блищать в широтах в морі

Огоньки — небесні зорі

Глянь їй в очі її

Глянь! Пишні вії

Загорілися в безодні

Згага щастя, згага волі

Ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Глянь їй в очі

Пишні вії!

Де, мов озера, обгорнули живі надії

І де страждання потонули!

Пишні вії

Де огоньки — небесні зорі загорілись…

Глянь їй в очі!

Холодної півночі

І південної пустелі

Провелися паралелі

Де страждання потонули

Наче в морі, в широтах…

Загорілися в безоднях

Згага щастя, згага волі

Сяє в дивнім ореолі…

То красою в дивні очі

Провелися паралелі

І холодної півночі,

І південної пустелі.

Глянь їй в очі!

Глянь їй в очі її

Глянь!

Живі надії

(Глянь в очі її

Небесні зорі її

Тримай міцно її)

Глянь їй в очі її

Глянь! Пишні вії

(Глянь в очі її

Небесні зорі її

Тримай міцно її)

Глянь в очі її….

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Ой, у лузі червона калина» в исполнении одесситки Виктории Мотричко, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта Украины, чемпионки мира по шашкам.

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