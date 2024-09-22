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Песня воскресенья на Одесса News: Артём Пивоваров, «Очі»

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Украинский певец Артём Пивоваров разместил в YouTube клип на песню «Очі» по мотивам стихотворения украинского поэта Григория Чупринки, которую спел с украинскими певицами Викторией Деркач и Priana.

Песня является первой композицией в рамках нового продюсерского спецпроекта артиста «Новые имена», целью которого является содействие развитию музыкальной культуры через поддержку талантливых начинающих артистов.

«В этом проекте Пивоваров дает возможность новым именам раскрыться и заявить о себе широкой общественности», – отметила команда артиста.

«Я верю в то, что мы все сейчас можем повлиять на становление и развитие украинской музыки и культуры. В этом проекте мы будем представлять миру молодых исполнителей, открывать новые имена, которые покажут, что наша культура и музыкальная индустрия переживают лучшие времена», – заявил Пивоваров. 

Участие в коллаборации, кроме Priana и Деркач, принял хор из более чем 100 человек.

«Для меня ценно иметь возможность работать с таким крутым музыкантом, как Артём, ведь это вдохновляющий своим примером человек! Вдохновляет развиваться, экспериментировать, создавать классную музыку и давать новое дыхание уже хорошо знакомым произведениям», – сказала Priana.

«Я невероятно счастлива прикоснуться к созданию такого прекрасного проекта, который позволяет проявляться новым творческим именам. Благодарю Артёма за постоянную поддержку на всех этапах подготовки и возможность сотрудничества, это неоценимый вызов и опыт для меня, который придал ещё больше уверенности и воодушевления для новых творческих свершений», – добавила Деркач.

Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Глянь їй в очі її
Глянь!
Живі надії
Там блищать в широтах в морі
Огоньки — небесні зорі

Глянь їй в очі її
Глянь! Пишні вії
Загорілися в безодні
Згага щастя, згага волі

Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Глянь їй в очі
Пишні вії!
Де, мов озера, обгорнули живі надії
І де страждання потонули!
Пишні вії
Де огоньки — небесні зорі загорілись…

Глянь їй в очі!
Холодної півночі
І південної пустелі
Провелися паралелі
Де страждання потонули
Наче в морі, в широтах…
Загорілися в безоднях

Згага щастя, згага волі
Сяє в дивнім ореолі…
То красою в дивні очі
Провелися паралелі
І холодної півночі,
І південної пустелі.
Глянь їй в очі!

Глянь їй в очі її
Глянь!
Живі надії

(Глянь в очі її
Небесні зорі її
Тримай міцно її)

Глянь їй в очі її
Глянь! Пишні вії

(Глянь в очі її
Небесні зорі її
Тримай міцно її)

Глянь в очі її….

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Ой, у лузі червона калина» в исполнении одесситки Виктории Мотричко, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта Украины, чемпионки мира по шашкам. 

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