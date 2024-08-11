Песня воскресенья на Одесса News: Группа Kalush вместе с Ann in Black, «Червона нитка»

Украинская группа Kalush вместе с украинской певицей Ann in Black 9 августа в YouTube выпустили видео на совместный трек «Червона нитка» об истории любви, преодолевающей любые трудности и расстояния.

«Эта песня для всех, кто сейчас находится в разлуке со своими любимыми, но не теряет веры в то, что они снова будут вместе. Она вдохновлена реальной историей моей подруги и её любимого, который сейчас на войне. Это песня о паре, разлученной войной, но соединённой несокрушимой любовью. Красная нить символизирует неразрывную связь между влюбленными, которые, несмотря ни на что, верят в силу своего чувства», – пояснила Ann in Black, отмечают в пресс-релизе.

По словам артистов, во время работы над песней возникла идея создать припев, который будет «символическим эхом слов, которые человек говорит в поисках подтверждения и надежды». В треке эта идея выражена повторением основных фраз о связи между людьми, напоминающих, что есть «красная нить», связывающая сердца, несмотря на расстояние и время».

«Трек содержит своеобразный этно вайб, подчёркивающий уникальность украинской культуры. Для этого я добавила народные мотивы пения, чтобы показать нашу культурную идентичность и то, что эта история – об украинцах», – добавила Ann in Black.

Ходили слухи

Ходили містом

Що я гуляла

З мотоциклістом

А я кайфувала

По трасі 200

Коли ми гнали

І слухали пісні

Але моє щастя

Минуло так швидко

І лиш на зап’ясті

Червоная нитка

Не рветься, не рветься

Чекає, чекає

Що скоро повернеться

Той, кого кохаю

Де би ти не був (де би ти не був)

Що би не робив (що би не робив)

Я тебе чекаю (я тебе чекаю)

Як сирени би не вили

Як той грім би не гримів

Де би ти не був (де би не була)

Що би не робив (щоб, щоб, щоб)

Знай, я тебе чекаю (лиш тебе)

Як сирени би не вили, ай

Знає вона, розпізнаю

Рису лиця з тисячей люд

Хоч і далеко

Стадіон темно

Серенади в ютубі

Поки їду в даль

Говорили мало

Пробач мій лайфстайл

Ааам, я знаю, шо ти знаєш, шо я не завжди з тобою, коли ти поряд

Не знаю який квартал

В мене без пауз

Знаєш

Я знаю, шо ти добре знаєш

Мій запал

В життя погляд

Коли я далеко, ти поряд

Ти знаєш

І я знаю

Де би ти не був (де би ти не був)

Що би не робив (що би не робив)

Я тебе чекаю (я тебе чекаю)

Як сирени би не вили

Як той грім би не гримів

Де би ти не був (де би не була)

Що би не робив (щоб, щоб, щоб)

Знай, я тебе чекаю (лиш тебе)

Як сирени би не вили

Як той грім би не гримів

Ай яй є

Ай яй є

Іє

Говорили мало

Пробач мій лайфстайл

Ай яй є

Ай яй є

Іє

Говорили мало

Як сирени би не вили

Як той грім би не гримів.

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