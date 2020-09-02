COVID-19 в мире: количество выздоровевших превысило численность заболевших

На утро 2 сентября всего в мире больны коронавирусом 25 906 374 человека (+252 055 за сутки), умерли 861 286 (+6 245), выздоровели 18 198 381 пациент (+253 298).

Таковы последние данные портала Worldometer на этот час.

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Наибольшее количество умерших от COVID-19 также в этих странах.

Украина третий день подряд закрепилась на 25-й позиции в списке стран с наибольшим количеством заболевших.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Одесса News опубликовала новый список стран мира, отнесённых к «красной» и «зелёной» карантинным зонам.