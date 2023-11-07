Помощник Залужного майор Частяков погиб от взрыва подаренной ему гранаты 

Помощник Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины майор Геннадий Частяков погиб от взрыва боевой гранаты, которую ему подарили на день рождения.

По предварительной версии Нацполиции, речь идёт о несчастном случае.

«С вероятностью 99,9% это трагическая случайность. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении», – сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Клименко подтвердил, что Частяков получил в подарок от коллег несколько боевых гранат, и когда показывал их сыну, один боеприпас сдетонировал.

«Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Потом военнослужащий забрал гранату у ребёнка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», – заявил глава МВД.

По его словам, в квартире помощника Главкома ВСУ нашли ещё пять таких гранат. Полицейские также установили, кто из коллег подарил Частякову гранаты, – в его кабинете провели обыск и изъяли ещё два боеприпаса.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что гранаты Частякову подарил полковник Тимченко. Когда он передавал подарок майору, сказал: «Тебя удивить тяжело, поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

Цаплиенко предполагает, что Частяков воспринял слова коллеги как шутку, решив, что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

В полиции сообщили, что в результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного.

Главком Залужный позже подтвердил информацию о гибели своего помощника. «Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», – написал Залужный в Telegram.

«Украинская правда» со ссылкой на жену погибшего сообщала, что Частяков принёс подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошёл взрыв. На фото с места происшествия, которые УП предоставил источник в правоохранительных органах, видны четыре гранаты, похожие на универсальные гранаты DN51A2 немецкого производства.

На данный момент нет никаких свидетельств в пользу версии о покушении или о российском следе.

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