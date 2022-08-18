Галерея ArtOdessa в Летнем театре Горсада приглашает на новую выставку

В галерее ArtOdessa в Летнем театре Горсада открылась выставка двух известных одесских авторов – художницы Елены Колмаберт и фотохудожника Александра Синельникова.

В проекте совместно представлены серии живописи и фотографии, объединённые общими художественными и философскими идеями, исследующими форму и содержание, смысловое и знаковое.

Полуабстрактные работы Елены фактурны и во многом символичны. Её сюжеты побуждают расшифровывать и интерпретировать послания автора.

Александр предлагает зрителю неожиданные пластические воплощения привычных объектов и поверхностей, которые обыгрывают реальность и создают новое видение, трансформируя традиционное восприятие.

Игровое и интригующее начало в подходах авторов вовлекают зрителя во взаимодействие и рефлексию.

Вход свободный.

Время работы: 13.00-19.00. Выходной – понедельник.

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