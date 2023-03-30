Япония передаст Одессе мобильный госпиталь и современное медоборудование

Одесса получит от японского города-побратима Йокогамы модульную мобильную больницу с современным оборудованием и компьютерный томограф.

Об этом во время заседания исполкома Одесского горсовета сообщил мэр Геннадий Труханов.

«Нами достигнута договорённость о передаче Одессе модульного госпиталя, который будет иметь современный маммограф, рентген, аппарат УЗИ и фиброгастроскоп. Пока этот госпиталь будет готовиться, Япония передает нам автономный модульный компьютерный томограф, ожидаем мы его в Одессе уже через 2-3 месяца», — сообщил городской голова.

Труханов отметил, что договорённость с производителем госпиталя, компанией Sansai, была достигнута во время визита одесской делегации в Йокогаму, который проходил с 14 по 23 марта.

Компания «Sansai» занимается производством мобильных контейнеров с медицинским оборудованием – модульных больниц. Они актуальны особенно для военных медиков, которым нужно экстренно оказывать медицинскую помощь раненым.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Йокогамы Такехару Яманака подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству. Японская сторона будет оказывать техническую поддержку в восстановлении и развитии критической инфраструктуры Одессы.

Фото: «Одесса»

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