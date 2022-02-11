Баскетбольная Суперлига: «Одесса» победила «Николаев»

Баскетбольная команда из Одессы выиграла 9-й матч в сезоне и прервала серию поражений.

В матче Суперлиги «Одесса» победила на домашней площадке «Николаев» – 75:66, сообщает XSPORT.

«Хозяева с первой четверти взяли инициативу в свои руки и контролировали ход встречи вплоть до финального свистка. Гости пытались оказывать сопротивление, но безуспешно», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Самым результативным игроком встречи стал Томс Лейманис из «Одессы», который набрал 20 очков.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы: 1.«Прометей» – 24 побед (24 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 21 (29) – 72%, 3.«Киев-Баскет» – 18 (26) – 69%, 4.«Днепр» – 16 (26) – 61%.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля в матче баскетбольной Суперлиги команда «Химик» из Южного Одесской области выиграла 13-й матч в сезоне и прервала серию поражений.

Фото: БК»Одесса»/Facebook

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