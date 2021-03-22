На раскопках в Одессе нашли монету времён Золотой Орды

Медную монету времён правления хана Золотой Орды Абдуллаха обнаружили исследователи при археологических раскопках на Приморском бульваре Одессы, на месте предполагаемого размещения крепости Хаджибей, в декабре 2020 года.

Об этом сообщил в Facebook доктор исторических наук Андрей Красножон, участвовавший в раскопках.

Он опубликовал фото артефакта и написал: «Пул Абдуллаха 367-1370 годов с раскопок на Приморском бульваре в Одессе, после реставрации. Первый и пока единственный».

По словам историка, монету нашли вместе с керамикой первой четверти-середины 14 века.

Исследователь уточнил, что ранее черепки двух сосудов 1360-х гг. обнаружили при раскопках у Воронцовского дворца, но тогда находка показалась случайной.

«Сегодня такая керамика в Одессе, похоже, становится нормой. Что это означает, пока не ясно. Надо искать», — отметил профессор Красножон.

Используя данные георазведки, исследователи продолжат раскопки на Приморском бульваре «в шахматном порядке», добавил он.

Кстати. Пул Абдуллаха – медная монета Золотой Орды 1360-х годов чеканки. Вес её составляет 1,51 г, диаметр 18 мм. На монете изображён в точечном ободке хищный зверь, обращённый вправо, на кончике хвоста которого небольшая голова с открытой пастью. На обратной стороне монеты надпись: «Хан Абдуллах, да продлится Его правление».

Как сообщала Одесса News, археологи Института археологии НАН Украины и Южноукраинского национального педагогического университета провели совместно со студентами осенью 2020 г. раскопки на Приморском бульваре в Одессе, чтобы найти остатки Хаджибейского замка, который был взят штурмом в 1789 году подразделениями российской армии и украинскими козаками. Руководители работ — доктора исторических наук Андрей Красножон и Светлана Иванова — считают, что после подрыва и разрушения солдатами стен замка могли уцелеть фрагменты фундамента.

От редакции. По итогам раскопок осенью 2020 года профессор Красножон не сообщал о найденной монете.Речь тогда шла только об остатках керамики.

Фото: Андрей Красножон, Facebook

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