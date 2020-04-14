Кому в Одессе 14 апреля облэнерго отключит свет

На 14 апреля запланировано очередное отключение электричества на территории Одессы и области.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, до 19 часов света не будет в домах Одессы по таким адресам:

— Деволановский спуск, 1, 12

— Екатерининская площадь, 3

— Карантинный спуск, 1

— ул. Ланжероновская, 2

— Ланжероновский спуск, 2

— Польская, 7

— Польский спуск, 1, 3, 5, 6а, 7, 9

— ул. Приморская, 5а, 5

с 9.00 до 12.00

— 1-й переулок Амундсена, 1, 1/1, 1а, 1/7, 1/8, 1/12, 1/13, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2а, 2/8, 2/10а, 2/11, 2/11а, 2б, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13/2, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17а/1, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 29, 37, 110, 111, 113, 210

— 2-й переулок Амундсена, 5, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25а, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 53, 69

— переулок Академика Вильямса, 18

— переулок Амундсена, 3/12

— Водный переулок, 21, 19, 19а

— ул. Дача Ковалевского, 126, 119, 119а, 110/1, 112, 114, 116, 116а, 116б, 122, 124, 126а

— Садовского, 3

с 9.00 до 17.00

— 4-я Пригородная, 50, 54а, 54, 15е

— переулок Бандуренко, 3а, 6б, 8б, 8в, 8г, 8д, 8л, 9, 9а, 10г, 10д, 10е, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13в, 13г, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18е, 18з, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 21б, 21в, 23в

— ул. Михновского, 14д, 14б, 44, 18с, 8ж, 18д, 18е, 19, 34

— Победы, 7

— село Красносёлка в Лиманском районе

с 10.00 до 13.00

— ул. 1-я линия, полностью

— ул. 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 7, 9, 8а, 8а/1, 17/1, 12а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

— ул. 3-я Суворовская, полностью

— ул. Левитана, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67

— Люстдорфская дорога, 146д, 5, 146а, 146в, 146б, 6, 7а, 6/1, 5а, 10а, 146г, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

— 6-я ст. Люстдорфской дороги, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15а, 12а, 14а

— проспект Маршала Жукова, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11

— ул. Маршала Малиновского, 61/2, 55, 57, 61

с 11.00 до 14.00

— 1-й переулок Амундсена, 1/9, 2/7, 2/2, 3/6

— 2-й переулок Амундсена, 1, 2, 2/12, 3, 3а, 3/8, 3/10, 3/11, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 4/10, 4/11, 4/13, 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 17а, 19, 20, 21а, 23, 25, 29а, 33, 46, 51, 55, 60а

— 3-й переулок Амундсена, 2а, 6/11, 6/12, 6/13

— Академика Вильямса, 33

— переулок Академика Вильямса, 17, 21 (

— ул. Академическая, 18, 16а, 16, 16в, 16б

— переулок Амундсена, 1, 24

— Дача Ковалевского, 132, 136, 136а, 140, 140а

— Черняховского, 12, 12а, 12б, 12в, 16, 18.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.