7 лет воли не видать: столько светит одесситу за хранение пистолета

Обнаружили 41-летнего правонарушителя полицейские Малиновского отдела полиции во время патрулирования улиц, когда он привлёк их внимание своим поведением.

Как сообщает Малиновский отдел полиции в Одесской области, увидев полицейских, мужчина стал заметно нервничать и ускорил шаг. При проверке у него был обнаружен пистолет и десять патронов, разрешительных документов на которые он не имел.

Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила — оружие огнестрельное, патроны — боевые.

«Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», — прокомментировал начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. — Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года во время месячника по добровольной сдаче оружия жителями Одесской области было сдано в полицию 491 единицу оружия, среди которого — 306 охотничьих ружей, 40 единиц нарезного оружия, 18 — холодного.