В США узника впервые казнили азотом. Метод назвали «эффективным и гуманным»

В США впервые казнили приговорённого к смертной казни с применением метода азотной гипоксии. Смертный приговор приведён в исполнение в тюрьме города Атмор (штат Алабама) 25 января.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора штата Стива Маршалла, опубликованном на его официальном сайте, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что убитый мужчина – 58-летний Кеннет Юджин Смит, приговоренный к смертной казни за убийство в 1988 году супруги пастора Чарльза Сеннета Элизабет. Пастор заплатил по $1 тыс. за убийство жены Смита и ещё одного мужчины, рассчитывая получить страховку и рассчитаться с долгами. Во время следствия Чарльз Сеннет покончил с собой.

Смита приговорили к смертной казни в 1989 году. Он пытался обжаловать решение, однако после начальной замены смертной казни на пожизненное заключение в 1996 году суд присяжных снова вынес ему смертный приговор, о чём сообщала Одесса News.

Кеннет Смит

Сообщника Смита Джона Форреста Паркера казнили в 2010 году. Первую попытку казнить Смита власти штата предприняли в 2022-м – с помощью смертельной инъекции. Но тогда ответственный за смертную казнь персонал не смог найти вену для введения яда.

В связи с этим Смита решили казнить с использованием азота (этот метод разрешён только в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, однако до сих пор ни в одном штате его не применяли). Во время процедуры человеку на лицо надевают маску, через которую в течение 15 минут подают чистый азот – в итоге он теряет сознание и умирает от нехватки кислорода. Газ подают ещё через пять минут после того, как на ЭКГ появится прямая линия.

Смит пытался заблокировать проведение смертной казни этим методом в суде. Он и его защитники настаивали, что казнь азотом недостаточно изучена и может нанести страдания осуждённому. Эксперты Организации Объединённых Наций, к которым обращалась защита, заявили, что казнь с помощью азотной гипоксии может быть признана «пыткой или бесчеловечным или унижающим достоинство наказанием». Однако 10 января 2024 года окружной суд в Алабаме отверг предостережение, подчеркнув, что Смиту, согласно законодательству, «не гарантирована безболезненная смерть».

Приговор исполнили 25 января в 19.56 по местному времени, в 20.25 Смита объявили мёртвым. В речи перед казнью осуждённый сказал, что «Алабама заставляет человечество сделать шаг назад», пишет The Wall Street Journal.

Находившиеся на месте журналисты заявили, что Смит умер не сразу, несколько минут он держался за привязанный к кровати ремень и тяжело дышал. В администрации тюрьмы сказали, что это могли быть бессознательные действия. В заявлении Маршалла говорится, что метод азотной гипоксии «оказался эффективным и гуманным», а предостережения СМИ и правозащитников – «спекулятивными».

Стив Маршалл

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