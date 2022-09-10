Враг в Херсонскую область перебросил 1300 «кадыровцев»

Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых «кадыровцев» численностью до 1300 человек.

Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг с высокой интенсивностью ведёт воздушную разведку, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг вёл воздушную разведку с применением БПЛА – зафиксировано 36 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населённых пунктов Зайцево, Весёлая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

Всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. На отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населённых пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области.

Фото и видео: Генштаб ВСУ

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