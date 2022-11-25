В 15-м туре Украинской Премьер-Лиги» одесский «Черноморец» на своём поле сыграл вничью с «Металлистом».

Как сообщает XSPORT, «нельзя выделить команду, которая была достойнее того, чтобы забить. Тем не менее, это не удалось ни одной из них».

Игра завершилась со счётом 0:0.

«Моряк» Александр Гладкий не смог забить, но матч стал для него знаковым: нападающий одесситов вышел на замену и игра стала для него юбилейной в чемпионатах Украины. Форвард провёл 350-ю встречу. Ранее он защищал цвета харьковских «Металлиста» и «Арсенала», «Харькова», «Шахтёра», «Днепра», «Карпат», «Динамо» и «Зари».

Таким образом, одесситы прервали двухматчевую победную серию. Харьковчане же не могут победить в семи встречах кряду.

««Черноморец» набрал десять очков, однако остался в зоне вылета. «Металлист» не смог сместить «Колос» с девятой строчки», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, «Черноморец» выиграл у команды «Львов» со счётом 2:0.

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