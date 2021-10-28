Служебный пёс одесских пограничников помог найти в автомобиле патроны

Спрятанную коробку с патронами обнаружили пограничники в иномарке, которая прибыла в порт «Южный» из США.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что выявить боеприпасы помогла служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки.

«Патроны были в чехле из-под оружия под задним сиденьем автомобиля марки «Mitsubishi». Всего из тайника вытащили 54 патрона калибра 9 мм», — говорится в сообщении.

Опасную находку изъяли и передали работникам таможни.



Кстати. С начала года пограничники Одесского отряда обнаружили в авто, прибывших из-за рубежа, 24 единицы оружия и более 2400 боеприпасов.

Как сообщала Одесса News, в международном морском пункте контроля «Визирка», что вблизи г.Южный, пограничники Одесского отряда с помощью собаки обнаружили в прибывшем из США спрятанные боеприпасы.

Фото и видео: Госпогранслужба