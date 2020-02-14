Мэр Одессы хочет проблему с затонувшим танкером сдвинуть с «мёртвой точки»

13 февраля в одесской мэрии под председательством городского головы Геннадия Труханова состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета (ТЭБ), на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся ликвидации последствий крушения танкера «DELFI» и санитарно-эпидемической ситуации в городе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Обсудив сложившуюся ситуацию с представителями Одесского морского порта, МЧС Украины, городского КУ «Спасательно-водолазная служба» и учитывая сложившиеся обстоятельства, комиссия ТЭБ считает необходимым признать на региональном уровне аварию с танкером чрезвычайной ситуацией техногенного характера (код 10142) в части экологической угрозы во время проведения подъёмно-эвакуационных работ, которая в дальнейшем может повлечь чрезвычайную ситуацию социального характера (код 30630).



Данный статус уполномочена присваивать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации, поэтому в Одесскую ОГА будет направлено соответствующее обращение.

«Это позволит значительно быстрее пройти все процедуры и сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки в прямом смысле слова», — прокомментировал данное решение Геннадий Труханов.



Также в преддверии курортного сезона первостепенными становятся вопросы безопасности людей в районе аварии. С этой целью городская комиссия ТЭБ рассмотрела предложения относительно необходимых мероприятий с участием государственных и муниципальных служб.

Как сообщала Одесса News, вечером 21 ноября 2019 года танкер «Delfi», который находился в акватории порта «Южный», из-за сильного шторма сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы. К утру 22 ноября в километре от берегов Одессы, в районе пляжа «Дельфин», судно село на мель и перевернулось. Танкер «DELFI» находится там и по сей день.

Фото и видео: «Одесса»