Одесские медики назвали возможную причину смерти участницы марафона

Одесские медики устанавливают, что могло привести к смерти участницы марафона «Ультра-Трейл Куяльник Одесса» Екатерины Катющевой, которая сошла с дистанции вследствие «солнечного удара» на последнем этапе гонки.

Врачи не исключают, что сопутствующей причиной теплового удара члена сборной Украины по 24-часовому бегу, вызванного длительным нахождением на жаре, могло быть также заболевание сосудов, сообщил Укринформу пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

«Катя шла первой на 67-километровой дистанции забега вокруг Куяльника, который стартовал в субботу в Красноселке. Но примерно за 10 километров до финиша, поймав «солнечный удар» в жаркой пустынной местности, сошла с дистанции. К сожалению, в этот момент никого рядом с ней не оказалось. Волонтёры нашли её только вечером, в больнице Кате диагностировали «инсульт», который привёл к летальному исходу. Вместе с тем, медики предполагают, что спортсменка могла страдать заболеванием сосудов», — сказал Соколов.

По его словам, врачи сделали всё возможное для спасения жизни Катющевой.

Вместе с тем, возникают вопросы к организаторам марафона, не обеспечившим надёжное медицинское сопровождение участникам гонки, вследствие чего лидирующая 30-летняя спортсменка не смогла получить своевременную медпомощь.

Однако ответственная за связь с общественностью «экологического марафона Ультра-Трейл Куяльник Одесса», организованного гражданской инициативной группой любителей и ветеранов спорта, Екатерина Дигтяр отказалась прокомментировать ситуацию. А ответственная за организацию Ирина Дашкова заявила, что «участников забега сопровождали представители Красного Креста». Но не смогла ответить, почему в течение восьми часов пришлось искать лидера гонки Катющеву.

Между тем, согласно условиям Международной Trail Running Association (ITRA) предполагается, что организаторы подобных ультрамарафонов должны организовать станции помощи, поставляющие продукты питания и напитки, которые, как правило, расположены через каждые 5-10 километров по курсу. Также необходимо снабжать бегунов десертными продуктами, поскольку их уровень гликогена начинает падать.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Суворовского отдела полиции Одессы расследуют причины и обстоятельства гибели участницы ультрамарафона.