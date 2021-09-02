Почётные граждане Одессы почтили память выдающихся градоначальников

2 сентября Одесса отмечает 227-ю годовщину со дня основания города.

Сегодня с утра, по традиции, почётные граждане города Одессы возложили цветы к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, М.С. Воронцову, Основателям Одессы и Дюку де Ришелье.

На официальном сайте города размещено видеопоздравление мэра Одессы жителям с Днём рождения города.



Как сообщала Одесса News, 2 сентября в Одессе планируется ряд официальных и культурных мероприятий, в частности, торжественная церемония поднятия флага города на Думской площади, фестиваль декоративно-прикладного искусства на Приморском бульваре, гала-концерт на Потёмкинской лестнице, праздничный фейерверк.

Фото и видео: «Одесса»

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