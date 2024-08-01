В Украине с августа будут выдавать водительские удостоверения нового образца c дополнительными элементами защиты.

Согласно постановлению КМУ №1358 от 22 декабря 2023 года с 1 августа сервисные центры МВД Украины начнут выдавать новые водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут иметь дополнительную защиту, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что защитное покрытие документов будет иметь специальную маркировку, дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу. QR-код содержит ссылку на соответствующий электронный сервис, размещённый на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД, который используется для проверки сведений, внесённых в бланк свидетельства, и подтверждения его действительности.

Старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации остаются в силе до конца срока их действия.

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