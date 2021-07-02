В цветах и с тортом встретила одесситка Вера Хейфец своё 100-летие

Жительница Приморского района Одессы Вера Иосифовна Хейфец встретила свой сотый день рождения.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что с юбилейной датой именинницу поздравили сотрудники территориального центра социального обслуживания Приморского района Одессы, пожелав долгожительнице здоровья и благополучия.

Вера Иосифовна родилась 29 июня 1921 года. В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована, работала бухгалтером, преимущественно в военных организациях.

Специфика работы наложила определённый отпечаток и на характер женщины — она ​​организована, требовательна, направлена на результат. Революции и войны, трудовые пятилетки, становление и развал государств — Вера Хейфец прошла через всё благодаря своей жизнестойкости.

Хорошая генетика способствовала долголетию Веры Иосифовны: отец прожил 98 лет, а дядя — 94.

Несмотря на почтенный возраст, именинница сохранила острый ум и прекрасное чувство юмора, которые являются главными секретами её долголетия.

Вера Иосифовна сумела организовать свою жизнь таким образом, что вокруг неё всегда много друзей, которые оказывают ей помощь и поддержку.

Редакция Одесса News присоединяется к поздравлениям и желает Вере Иосифовне крепкого здоровья.

Как сообщала Одесса News, 5 июня исполнилось 10 лет Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО).

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