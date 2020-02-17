Волейболистки из Южного в 7-й раз завоевали Кубок Украины

Южненский волейбольный клуб «Химик» одолел тернопольскую «Галычанку» в финале Кубка Украины, став обладателем трофея в 7-й раз подряд.

Матч завершился со счётом 3:1 (25:17, 17:25, 25:10, 25:22), сообщает сайт клуба.

Больше всего очков в копилку команды принесла Юлия Бойко (18), по 16 очков завоевали Татьяна Кириченко и Анна Козловская. Последняя присоединилась к клубу в январе 2020 года.

В полуфинале Кубка Украины «Химик» одолел СК «Прометей» из Каменского (бывший Днепродзержинск), которому перед этим дважды проигрывал в матчах Чемпионата Украины. Однако на этот раз волейболисткам Южного удалось одолеть соперника.

Этой победой «Химик» подтвердил свой статус самого титулованного волейбольного клуба Украины и Одесской области.



Фото и видео: ВК «Химик»