Волейболистки южненского “Химика” дебютировали в Лиге чемпионов

Волейболистки южненского клуба “Химик” впервые в истории украинского волейбола пробились в групповой этап Лиги чемпионов, но стартовали с поражения.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

«Украинская команда с крупным счётом проиграла в Италии действующему победителю Лиги — волейбольному клубу “Новара”, — говорится в сообщении.

Поединок “Новара” (Италия) — “Химик” 1-го тура волейбольной Лиги чемпионов состоялся 20 ноября в Pala Igor Gorgonzola и завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

Отмечается, что в своём квартете спортсменки из Южного получили в соперники трёх европейских грандов во главе с действующим обладателем самого почётного континентального клубного трофея. В другом матче группы польский «Лодзь» на собственной площадке в напряжённом противостоянии одолел сопротивление немецкого «Штутгарта» — 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 16:25, 15:10).

26 ноября “Химик” дома сыграет против польского клуба “Лодзь”. Поединок состоится в ФСК “Олимп” и начнётся в 18.00.