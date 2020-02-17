Каратистка из Одессы победила египтянку в Арабских Эмиратах

Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга победила на этапе Karate1 Premier League в Дубае (ОАЭ).
Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.
В Дубае Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) в финале победила египтянку Аттие Ясмин. Украинке удалось победить с минимальным преимуществом, — говорится в сообщении.
Одесситке удалось победить с минимальным преимуществом.
В ходе соревнований Анжелика победила представительниц Чили (2:1), Китая (3:0), Польши (3:0) и Турции (2:0).
Как сообщала Одесса News, на этом турнире Анжелика Терлюга завоевала олимпийскую лицензию.