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Каратистка из Одессы победила египтянку в Арабских Эмиратах

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Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга победила на этапе Karate1 Premier League в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

В Дубае Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) в финале победила египтянку Аттие Ясмин. Украинке удалось победить с минимальным преимуществом, — говорится в сообщении.

Одесситке удалось победить с минимальным преимуществом.

В ходе соревнований Анжелика победила представительниц Чили (2:1), Китая (3:0), Польши (3:0) и Турции (2:0).

Как сообщала Одесса News, на этом турнире Анжелика Терлюга завоевала олимпийскую лицензию.

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