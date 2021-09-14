15 сентября в Одессе погудят сирены — не пугайтесь

В соответствии с планом основных мероприятий гражданской защиты на 2021 год будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Как сообщает официальный сайт города, время запуска электросирен в Одессе – 15 сентября с 14:00 до 14:30.

Электросирены будут включаться поочерёдно в каждом районе города.

Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.

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