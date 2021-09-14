В Одесской области ликвидирован канал контрабандных поставок лекарств

Правоохранители ликвидировали канал контрабандных поставок сильнодействующих лекарственных средств.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что сотрудниками УСБУ в Одесской области обезврежена преступная группа, которая наладила канал контрабандных поставок в Украину из Молдовы сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере, содержащих в своём составе анаболические вещества — метандиенон и нандролон.

«Дельцы, которые находились на территории Одессы и Киева, наладили схему по фасовке крупных партий контрабандных сильнодействующих лекарственных средств и пересылке с использованием почтового сервиса ГП «Укрпочта» в адрес получателей в США по схеме: один получатель — одна посылка», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено и изъято более 360 тысяч таблеток и около 17,5 тыс флаконов и ампул сильнодействующих лекарственных средств и других лекарственных препаратов, мобильные телефоны и черновую бухгалтерскую документацию и информацию об отправке препаратов за границу.

Пока сообщено о подозрении 55-летнему киевлянину по факту контрабанды. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам преступной группы.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в апреле одесские правоохранители пресекли наркобизнес молодых жительниц Одессы, распространявших кокаин, МДМА, амфетамин и каннабис.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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