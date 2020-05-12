«Кина не будет»: Одесский кинофестиваль переносится на осень

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанных с ней карантинных ограничений во всём мире Одесский международный кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Кроме того, изменены даты проведения 11-го ОМКФ: фестиваль будет проходить не традиционно в июле, а осенью — с 25 сентября по 3 октября, — говорится в сообщении.

Кроме онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанса на Потёмкинской лестнице.

Как отмечают организаторы, в ходе подготовки к ОМКФ-2020, они долгое время рассматривали различные варианты проведения кинофестиваля. Онлайн-формат является необычным для всей кинофестивальной индустрии, но на сегодняшний день это оптимальная возможность дать зрителям то, чего они ждут – лучшие, качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферу. Программный отдел кинофестиваля получил более тысячи заявок на участие. Поэтому планируется, что даже в онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также мастер-классы и пресс-конференции. Кроме того, в онлайн-формате будет проходить секция «Киноиндустрия Film Industry Office».

«В результате пандемии, которая всколыхнула весь мир, индустрия ивентов вынуждена быстро принимать важные решения относительно запланированных на 2020 год мероприятий. Один за другим переносятся или отменяются масштабные фестивали и другие международные кинособытия. Крупнейший кинорынок мира FILMART в Гонконге перенесён на август. Отменён кинофестиваль в Локарно. На следующий год отложен кинофестиваль в Карловых Варах. Уже известно, что Каннский кинофестиваль, который сначала переносили на лето, также не состоится в этом году. Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ждут в течение года. Поэтому в 2020-ом Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдёт в онлайн-формате», — рассказала президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

В ближайшее время будет объявлен обновлённый регламент 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Как сообщала Одесса News, впервые за 73-летнюю историю отменили Каннский кинофестиваль.