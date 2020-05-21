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Кому в Одессе стоит запастись водой на 22 мая

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В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене 2-х задвижек диаметром 250 мм некоторым потребителям воды в Одессе 22 мая будет прекращено водоснабжение.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Так, воды не будет 22 мая с 09:00 до 21:00 по таким адресам:

  • Люстдорфская дорога, 25-33, 50-60,
  • Адмиральский проспект, 33-39, 34-42,
  • ул. Краснова, 1-17, 2-14а,
  • ул. Героев Пограничников,
  • ул. Гераневая,
  • ул. Новаторов,
  • ул. Танкерная,
  • ул. Павла Шклярука, 2-8.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, воды не будет также у отдельных потребителей с 23:30 21 мая до 08:00 22 мая.

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