Директор Одесского зоопарка превратился в Быка

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков традиционно снял новогодний клип — в этом году в костюме быка, который является символом следующего, 2021 года.

Видео с клипом Беляков опубликовал на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Поздравляю всех с грядущим годом быка! Счастья, добра и любви!»- написал директор зоопарка.

Кстати. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков седьмой год подряд снимает видеоклипы к Новому году. Первое видео было обнародовано в 2014 году и было посвящено символу 2015 года — Козлу. В 2019 году Беляков снял новогодний клип в костюме Крысы — символа 2020 года, который творит добро, помогая детям, животным, птицам.

Также в Одесском зоопарке работает почта Деда Мороза. Взрослые и дети могут кинуть в волшебный почтовый ящик поздравительные открытки для обитателей зоопарка или письмо со своими самыми сокровенными желаниями в 2021 году. Новогодний почтовый ящик расположен на зелёной поляне возле статуи пеликана-моряка.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября 2020 года, в День рождения Одессы, городской зоопарк получил подарок — в рамках Городской программы «Зоопарк-100» был завершён I этап реконструкции – открыта для посетителей новая входная группа со стороны Преображенского парка.