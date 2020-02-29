Что покажет Одесская опера в марте

Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета встречает свою 210-ую весну.

В мартовском репертуаре театра классический балет «Маскарад» Арам Хачатуряна, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Карена Хачатуряна «Чиполлино», «Шопениана» Фредерика Шопена, опера «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Катерина» Николая Аркаса, «La Traviata» Джузеппе Верди и много других известнейших оперных и балетных постановок.



Известнейший балет «Жизель» одесситы и гости города смогут посмотреть 18 марта, а балет «Лебединое

озеро» Петра Чайковского — 21 марта.

Любителей оперы приглашают в театр 7 марта послушать «Лючию ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, а 28 марта — «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка.

Нашлось место в мартовском репертуаре театра и для самых маленьких. Дети будут в восторге от перипетий, происходящих в «Щелкунчике» Петра Чайковского и «Золушке» Сергея Прокофьева в исполнении воспитанников Балетной студии С.Антиповой (15 и 28 марта).

В рамках проекта «Одесская опера детям» покажут детскую познавательно — развлекательную программу «Путешествие в оркестр». Первый концерт этой программы, который состоится 25 марта, подарит всем собравшимся море хорошего настроения! О сложном нужно рассказывать весело и нескучно, чтобы покорить самую искреннюю, доброжелательную и непоседливую – детскую аудиторию! Умение подобрать ключик к сердцам детей – особый дар, бесценный вдвойне, если речь идёт о такой сложной теме, как классическая музыка. Для этого нужен нестандартный подход, мало того, – особый талант, которым обладают авторы проекта.

Заманит балетоманов в театр и вечер хореографических вечеров под названием «Жемчужины мирового балета» (12 марта), а любителей оперного пения — лирические сцены в форме концертного исполнения «Евгений Онегин» Петра Чайковского (22 марта).