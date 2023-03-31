Из портов Большой Одессы вышли ещё 6 судов с украинским продовольствием

30 марта из портов Большой Одессы вышли 6 судов с украинским продовольствием.

Среди них балкер SERENITY IBTIHAJ с 27 тысячами тонн пшеницы для Египта, — сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что с начала работы «Зерновой инициативы» 44 судна экспортировали в эту африканскую страну 1 миллион тонн украинской агропродукции.

«Египет — самая густонаселённая страна среди арабских государств и третья по численности населения в Африке. Поскольку Египет переживает финансовый кризис, страна зависит от системных поставок зерна и стабильной цены. Эти потребности страны способна обеспечить планомерно работающая «Зерновая инициатива», — говорится в сообщении.

По информации Мининфраструктуры, на последнем тендере Египет приобрёл ещё одну новую партию украинской пшеницы в 120 тысяч тонн. Она будет отправлена в следующем месяце.

Украина продолжает быть гарантом продовольственной безопасности для всего мира. Международное сообщество могло бы получать больше украинской агропродукции, если бы россияне не замедляли инспекции судов в Босфоре. Однако, по состоянию на вечер 30 марта, 89 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции.

Для справки. Всего с 1 августа из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 27 марта порты «Черноморск» и «Южный» отправили 3 судна со 150 тысячами тонн агропродукции для стран Азии.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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