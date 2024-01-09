В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Диденко, светлая ему память

19 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Крынки Херсонской области погиб младший сержант, 30-летний житель Килии Одесской области Анатолий Диденко.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

Отмечается, что воевал Анатолий с первых недель войны – был мобилизован 7 марта 2022 года Киевским РТЦК и СП города Одесса. За месяцы войны дошёл до должности командира гранатного отделения взвода охраны командного пункта.

До войны Анатолий работал в Килийском отделении милиции (до реформирования) и полиции (после реформирования) – с 2014 по 2016 годы, был инспектором патрульной службы, милиционером изолятора временного содержания задержанных, полицейским.

24 октября воина с почестями провели в последний путь.

Одесса News информировала о том, что 9 октября 2023 года в результате ранений, полученных во время ведения наступательных действий по освобождению страны от российских захватчиков в районе населённого пункта Новопрокоповка в Запорожской области, погиб 27-летний солдат, житель Шабовской громады Андрей Ишков.

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Фото: Измаильская райгосадминистрация

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