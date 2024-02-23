Куда пойти в Одессе на выходных 24-25 февраля

24-25 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

24 февраля спектакль «Тревога по-одесски» состоится на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного. Главные роли сыграют народные артисты Украины Олег Филимонов и Диана Малая. Билеты на спектакль стоимостью от 250 гривен. Приходите к 19 часам. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

24 февраля органный концерт Жана-Мари Леруа состоится в Реформатской пресвитерианской церкви. Жан-Мари Леруа – органист, дирижёр и преподаватель, является органистом Notre Dame deNazareth в Париже. В репертуаре маэстро Леруа произведения от эпохи барокко до современных композиторов, в том числе украинских. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов 150 гривен. Адрес: ул. Пастера, 62.

24 и 25 февраля Одесский театр юного зрителя приглашает на спектакль для взрослых «Молочайник». Пьеса о том, как быть «украинцем в оккупации» и при этом сохранить свою жизнь. В спектакле присутствует ненормативная лексика. Билеты стоимостью от 200 гривен. Приходите к 17 часам. Адрес: ул. Греческая, 48а.

25 февраля в Одесской областной филармонии состоится концерт «Леонард Бернстайн. Маэстро с украинскими корнями». Красивый концерт классической музыки. Роскошный состав исполнителей. Великолепная идея для приятного воскресного отдыха. Приходите послушать музыку, созданную известным во всём мире композитором, пианистом, педагогом и дирижёром Леонардом Бернстайном к 13 часам. Стоимость билетов от 100 гривен.

25 февраля Одесский театр оперы и балета приглашает зрителей на концерт органной музыки, где свою программу представит лауреат международных конкурсов Вероника Струк, артисты оркестра и солисты оперы театра. Вас ожидает встреча с европейской и отечественной классикой. Стоимость билетов от 100 до 550 гривен. Приходите к 16 часам.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость 1000 грн. Подробности здесь.

До 29 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства будет открыта выставка работ фотохудожника Дениса Кривого, погибшего в мае прошлого года в Бахмуте. Все собранные на выставке деньги пойдут на приобретение дронов для подразделения ССО, в котором служил Денис. Стоимость билетов 100/50 гривен.

До 1 марта в Одесском музее западного и восточного искусства персональная выставка Анатолия Горбенко «Дыхание моря в пении степи». Выставка посвящена 80-летнему юбилею народного художника Украины, академика, профессора, председателя Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

До 1 марта Одесский музей западного и восточного искусства приглашает посетить выставку, посвящённую 160-летию со дня рождения выдающегося китайского художника Ци Байши (1864-1957). На выставке представлены литографии и печатная графика мастера из фондов музея. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты стоимостью 100/50 грн. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

До 1 марта в Международном культурном центре UNION (ул. Троицкая, 43) две фотовыставки

выставка журналистки Елены Соломоновой «Сквозь боль к своему».

совместный проект фотографов-документалистов «Цена свободы». Открытие 24 февраля в 13 часов.

Вход свободный.

До 1 марта в Болгарском культурном центре (пер.Вице-адмирала Жукова, 9) выставка Бориса Бухмана «731 день и 8 лет войны». Открытие 24 февраля в 15:00. Вход свободный.

Уютных, мирных выходных!

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