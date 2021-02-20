В Одессе планируют создать интернет-площадку «Дом дружбы»

В Одессе состоялось первое официальное заседание нового коллегиального органа, созданного при Одесском городском голове — Одесское объединение национальностей.

Как сообщает официальный сайт города, мэр Одессы Геннадий Труханов выразил уверенность, что работа Одесского объединения национальностей не станет формальностью.

«Формируя политику развития нашего многонационального интеркультурного города, необходимо учитывать мнение всех национальностей. С другой стороны, я хочу, чтобы та политика, которую мы с вами формируем на основе учёта мнения большинства, была донесена до каждого жителя Одессы», — подчеркнул Геннадий Труханов.

В ходе встречи было отмечено, что в Одессе проживают представители более 130 национальностей, Совет «Одесское объединение национальностей» открыт для приёма новых участников, которые соответствуют утверждённому Положению.

По результатам заседания было принято решение о необходимости создания соответствующей городской целевой программы, в рамках которой будет выделяться бюджетное финансирование на организацию мероприятий и печатную продукцию.

Отмечается также, что представители общественных организаций нацменьшинств представили свой опыт ведения общественной деятельности и привлечения финансирования, в том числе грантов, а также выразили готовность предоставлять имеющиеся площадки для реализации совместных проектов Совета «Одесское объединение национальностей».

Кроме того, было принято решение на первом этапе работы органа создать виртуальный «Дом дружбы» — площадку в сети Интернет, которая станет официальным рупором Совета «Одесское объединение национальностей». Здесь планируется размещать информацию о национальностях, проживающих в Одессе, исторические справки, анонсы мероприятий, видео- и фотоматериалы, а также официальные заявления позиций диаспор.

«В Международный день мира, 21 сентября, в Одессе будет организована фотовыставка одесситов разных национальностей. Также поступило предложение провести в этот день одесский праздник национальностей, где будет представлено разнообразие культур нашего города», — говорится в сообщении.

Кстати. 4 января 2021 года распоряжением Одесского городского головы создан Совет «Одесское объединение национальностей». Этому предшествовали встреча лидеров нацменьшинств Одессы, разработка Положения и согласование состава Совета.

Как сообщала Одесса News, общественное обсуждение темы о возвращении некоторым объектам топонимики в городе предыдущих названий, вызвал горячую дискуссию.

Фото: «Одесса»

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